Путин пообещал российской авиаотрасли «системное перевооружение»

Президент России Владимир Путин заявил о грядущем «системном перевооружении» авиаотрасли

Президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке заявил о грядущем «системном перевооружении» российской авиаотрасли и переходе на самолеты отечественного производства. Его слова передает ТАСС.

Глава государства пообещал, что в авиаотрасли появятся новые магистральных самолеты отечественного производства.

«Наши авиакомпании, включая "Аэрофлот", сформировали крупнейший в современной истории пакет заказов, примерно на 500 магистральных самолетов отечественного производства», — уточнил Путин.

7 сентября Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и группа «Аэрофлот» подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о намерении приобрести 339 самолетов российского производства. Генеральный директор госкорпорации «Ростех» (головная компания ОАК) Сергей Чемезов сообщил, что отечественная авиатехника придет на смену самолетам Boeing и Airbus.