Рита Ора поддержала тренд на прозрачные платья и порадовала фанатов

Певица Рита Ора поддержала тренд на откровенные образы, выйдя в свет в прозрачном платье

Популярная поп-исполнительница Рита Ора поддержала тренд на откровенные наряды и порадовала поклонников. Соответсвующие пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

31-летняя знаменитость посетила вечеринку в откровенном образе, представленном в линейке британского бренда Tara Hakin. Певица позировала перед фотографом в черном платье с желто-синим принтом, прозрачная ткань которого просвечивала ее нижнее белье, в сочетании с босоножками на каблуках. При этом волосы Оры были распущены, а на лице присутствовал нюдовый макияж.

Подписчики восхитились внешним видом артистки, о чем принялись писать в многочисленных комментариях под серией фотографий. «Красотка», «Крутое платье», «Идеальная фигура», «Просто вау», «Я восхищена твоей красотой», «Лучшая знаменитость», «Самая лучшая девушка», «Прекрасно для выхода в свет», — высказывались фанаты.

В июле дизайнеры бренда You Wanna перечислили самые провокационные тренды 2000-х годов, которые вновь вернулись в моду. По их словам, одной из главных тенденций нулевых являлась так называемая агрессивная сексуальность с присущим ей стремлением демонстрировать как можно больше участков обнаженного тела. Данный тренд прослеживается и сейчас, поскольку популярные в нулевых прозрачные платья из сетки, одежда с пайетками и микроюбки из денима и других материалов вошли в список актуальных вещей текущего сезона.