Названы вновь вернувшиеся в моду провокационные тренды 2000-х годов

Дизайнеры бренда You Wanna назвали «агрессивную сексуальность» главным трендом сезона

В российском модном бренде You Wanna назвали самые провокационные тренды 2000-х годов, которые вновь вернулись в моду. Соответствующие комментарии поступили в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 7 июля.

Дизайнеры марки отмечают, что одной из главных тенденций нулевых являлась так называемая «агрессивная сексуальность» с присущим ей стремлением демонстрировать как можно больше участков обнаженного тело. Данный тренд прослеживается и сейчас, поскольку популярные в нулевых прозрачные платья из сетки, одежда с пайетками и микроюбки из денима и других материалов вошли в список актуальных вещей текущего сезона.

«Длина мини возвращается с новым социально-культурным посылом, чтобы совершить модную революцию в контексте принятия себя. Женщина имеет право распоряжаться своим телом без осуждения со стороны общества», — утверждают эксперты.

Фото: You Wanna

Еще одним трендом, который вернулся в моду спустя 20 лет, является мотоциклетный стиль. Для него характерно использование в образах элементов из кожи, латекса, а также корсетов, бандан, грубых ботинок и металлических цепей. «Байкерский стиль позволяет выглядеть одновременно женственно и дерзко», — подчеркивают представители бренда.

В мае модный редактор Bustle Эйвери Матера назвала шесть популярных в начале 2000-х годов вещей, которые вернулись в моду. По мнению эксперта, актуальность вновь обрели корсеты, чокеры и сумки-багеты. Кроме того, список трендов сезона пополнили вещи розового цвета, вдохновленные вышедшим в 2001 году фильмом «Блондинка в законе».