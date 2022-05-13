Шесть вещей из 2000-х годов вновь вернулись в моду

Редактор Bustle Эйвери Матера назвала модные в 2000-х годах сумки-багеты новым трендом

Модный редактор Bustle Эйвери Матера назвала шесть популярных в начале 2000-х годов вещей, которые вновь вернулись в моду. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Эксперт внесла в данный список трендовых изделий корсеты, чокеры и сумки-багеты. Кроме того, актуальными в настоящее время оказались изделия розового цвета, повышенный интерес к которому отмечался после выхода фильма «Блондинка в законе» в 2001 году, заявила Матера.

Фото: Amanda Edwards / Getty Images

Помимо этого, по словам журналистки, популярными стали джинсы с низкой посадкой, которые ранее можно было видеть в гардеробах у светской львицы Пэрис Хилтон и американских актрис Николь Ричи и Линдси Лохан. Также к трендовым изделиям редактор отнесла укороченные кардиганы. Автор материала посоветовала читателям носить их с брюками с завышенной талией или с юбками длины миди.

Ранее в мае российский стилист-имиджмейкер Диана Кутепова заявила, что модные в 2000-х годах наряды вновь станут трендом предстоящим летом. Так, к подобным элементам гардероба специалистка отнесла джинсы с низкой посадкой, а также одежду в ярких тонах. «К нам возвращается тренд на нулевые, входят в моду неоновые цвета и все оттенки розового. Не стоит забывать и про классическую палитру пастельных цветов, они окажутся по душе людям, не привыкшим к ярким цветам», — пояснила стилистка.