Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Шесть вещей из 2000-х годов вновь вернулись в моду

Редактор Bustle Эйвери Матера назвала модные в 2000-х годах сумки-багеты новым трендом

Фото: Supplied by FilmStills.net / Globallookpress.com

Модный редактор Bustle Эйвери Матера назвала шесть популярных в начале 2000-х годов вещей, которые вновь вернулись в моду. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Эксперт внесла в данный список трендовых изделий корсеты, чокеры и сумки-багеты. Кроме того, актуальными в настоящее время оказались изделия розового цвета, повышенный интерес к которому отмечался после выхода фильма «Блондинка в законе» в 2001 году, заявила Матера.

Фото: Amanda Edwards / Getty Images

Помимо этого, по словам журналистки, популярными стали джинсы с низкой посадкой, которые ранее можно было видеть в гардеробах у светской львицы Пэрис Хилтон и американских актрис Николь Ричи и Линдси Лохан. Также к трендовым изделиям редактор отнесла укороченные кардиганы. Автор материала посоветовала читателям носить их с брюками с завышенной талией или с юбками длины миди.

Ранее в мае российский стилист-имиджмейкер Диана Кутепова заявила, что модные в 2000-х годах наряды вновь станут трендом предстоящим летом. Так, к подобным элементам гардероба специалистка отнесла джинсы с низкой посадкой, а также одежду в ярких тонах. «К нам возвращается тренд на нулевые, входят в моду неоновые цвета и все оттенки розового. Не стоит забывать и про классическую палитру пастельных цветов, они окажутся по душе людям, не привыкшим к ярким цветам», — пояснила стилистка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Бывшего офицера ФСБ приговорили к 13 годам за госизмену
Шесть вещей из 2000-х годов вновь вернулись в моду
В Совфеде назвали мерзавцами голосовавших за снос памятника Освободителям в Риге
Родившаяся с двумя матками и влагалищами женщина рассказала о своей жизни
Россиянам предложили автобусные туры на Черное море за 15 тысяч рублей
Илон Маск раскритиковал американцев за лень
Кадыров рассказал о подарке от Чимаева
В МВД раскрыли криминальное прошлое «смотрящего» за Верхней Салдой Лиса
Производитель бумаги SvetoCopy ушел из России
Россиянам назвали опасность модных диет и детокса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.