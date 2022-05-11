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Джинсы с низкой посадкой станут новым трендом

Стилист Диана Кутепова заявила, что модные в 2000-х годах джинсы вновь станут трендом

Фото: Waldemar Brandt / Unsplash

Российский стилист-имиджмейкер Диана Кутепова заявила, что модные в 2000-х годах наряды вновь станут трендом предстоящим летом. Комментарий эксперта появился на сайте телеканала «Мир 24».

Так, к подобным элементам гардероба специалистка отнесла джинсы с низкой посадкой, а также одежду в ярких тонах. «К нам возвращается тренд на нулевые, входят в моду неоновые цвета и все оттенки розового. Не стоит забывать и про классическую палитру пастельных цветов, они окажутся по душе людям, не привыкшим к ярким цветам», — пояснила стилистка, назвав при этом наряды белого цвета несменяемым трендом.

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Помимо этого, Кутепова отметила, что в 2022 году набирают популярность изделия, оформленные бахромой, стразами и перьями. Вдобавок она посоветовала покупателям обоих полов присмотреться к ярким брючным костюмам. «Девушкам можно обратить внимание на пижамный стиль: шелковые, атласные костюмы, платья с необычными вырезами, которые подчеркивают женственность и сексуальность», — указала эксперт.

Кроме того, Кутепова порекомендовала приобрести шорты-бермуды свободного кроя, простые украшения из бисера и плетеные соломенные сумки.

Ранее в мае стилист и основатель сервиса по подбору и доставке одежды Ольга Ким назвала россиянам одежду, которая никогда не выйдет из моды. Специалист отнесла белые рубашки, джинсы прямого кроя, а также базовые пальто оттенка кэмел к изделиям, которые никогда не утратят актуальности. Кроме того, в список вошли классические лоферы и шейные платки. «Все это практически вечные вещи», — заявила она.

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Алина Гостева
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