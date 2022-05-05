Стилист назвала россиянам вечно модную одежду

Стилист Ольга Ким заявила, что белая рубашка и шейные платки никогда не выйдут из моды

Стилист и основатель сервиса по подбору и доставке одежды Ольга Ким назвала россиянам одежду, которая никогда не выйдет из моды. Комментарий эксперта приводит News.ru.

Специалист отнесла белые рубашки, джинсы прямого кроя, а также базовые пальто оттенка кэмел к изделиям, которые никогда не утратят актуальности. Кроме того, в список вошли классические лоферы и шейные платки. «Все это практически вечные вещи», — заявила стилист.

Что касается цвета нарядов — в настоящее время в тренде яркие оттенки, которые вытеснили пастельные тона, заключила собеседница издания.

Ранее в мае модный редактор Who What Wear Анна Лаплака заявила, что одежда, обувь и аксессуары из 2000-х годов вновь стали трендом. По словам специалистки, брюки-карго, мешковатые джинсы и корсеты будут актуальны в течение 2022 года. В то же время в данный список попали укороченные футболки и топы на бретелях, а также наряды лаймово-зеленого оттенка.