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Одежда из 2000-х годов вновь стала трендом

Who What Wear: модные в 2000-х годах брюки-карго вновь стали трендом

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Модный редактор Who What Wear Анна Лаплака заявила, что одежда, обувь и аксессуары из 2000-х годов вновь стали трендом. Соответствующий материал появился на сайте портала.

По словам специалистки, брюки-карго, мешковатые джинсы и корсеты будут актуальны в течение 2022 года. В то же время в данный список попали укороченные футболки и топы на бретелях, а также наряды лаймово-зеленого оттенка.

Кроме того, автор материала включила в перечень популярных предметов гардероба туфли на танкетке и босоножки с тонкими ремешками. В свою очередь, среди вернувшихся в моду аксессуаров эксперт назвала сумки-багеты, панамы и заколки для волос.

«Заколки для волос по-прежнему появляются повсюду, от Gucci до Claire's. Хорошей новостью является то, что вам не нужно тратить целое состояние, чтобы придерживаться этой тенденции нулевых», — отметила Лаплака.

Ранее в мае российский стилист Александр Рогов назвал главные тренды лета 2022 года. Так, эксперт отнес наряды из блестящих тканей и предметы гардероба белого цвета к вещам, которые обретут популярность в следующем сезоне. Помимо этого, он включил в список кожаные куртки, мини-юбки и одежду, обнажающую различные части тела.

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Алина Гостева
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