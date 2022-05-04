Российский стилист назвал главные тренды лета 2022 года

Российский стилист Александр Рогов назвал мини-юбки главным трендом лета 2022 года

Российский стилист Александр Рогов назвал главные тренды лета 2022 года. Соответствующий материал появился в Telegram-канале дизайнера.

Так, эксперт отнес наряды из блестящих тканей и предметы гардероба белого цвета к вещам, которые обретут популярность в следующем сезоне. Помимо этого, он включил в список кожаные куртки, мини-юбки и одежду, обнажающую различные части тела.

Также лидировать на фэшн-рынке будут предметы гардероба с полосатым принтом, пояснил Рогов. Кроме того, в моду вернутся и будут в центре внимания наряды начала 2000-х годов. Например, широкие джинсы с завышенной талией, украшенные массивным ремнем. Свой пост дизайнер сопроводил снимками манекенщиц на подиуме в соответствующих данным трендам изделиях.

В апреле стилист Александр Рогов назвал модели сумок, которые считает актуальными на лето 2022 года. По мнению эксперта, самыми модными аксессуарами в текущем сезоне являются сумки больших размеров и вместительные классические тоуты (каркасные сумки прямоугольной, квадратной или трапециевидной формы с несколькими отделениями, короткими ручками и съемными плечевыми ремнями — прим. «Ленты.ру»).