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Рогов назвал самые модные сумки на лето

Стилист Александр Рогов назвал тоуты и сумки-цилиндры самыми модными аксессуарами на лето

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Стилист Александр Рогов назвал модели сумок, которые считает актуальными на лето 2022 года. На эту тему телеведущий высказался в личном Telegram-канале.

По мнению эксперта, самыми модными аксессуарами в текущем сезоне являются сумки больших размеров и вместительные классические тоуты (каркасные сумки прямоугольной, квадратной или трапециевидной формы с несколькими отделениями, короткими ручками и съемными плечевыми ремнями — прим. «Ленты.ру»). Рогов особенно выделил плетеные и вязаные модели разных форм.

Среди небольших аксессуаров популярность обрели цилиндры из кожи, которые могут быть дополнены металлическими ручками или короткими плечевыми ремнями из кожи контрастного цвета. Стилист рекомендует обратить внимание на текстильные сумки, подобранные в тон одежде или повторяющие ее принт. Дизайнер отмечает, что несколько разных сумок можно носить одновременно, например, маленькую в паре с объемной.

В феврале Александр Рогов показал самые модные брюки 2022 года. Эксперт отметил, что популярным является стиль милитари, для которого характерны элементы военной формы. По этой причине он посоветовал обратить внимание на костюмные варианты с защипами и контрастными лампасами.

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Полина Гераскина
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