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Российский стилист показал модные в нынешнем сезоне брюки

Стилист Александр Рогов порекомендовал обратить внимание на брюки с защипами и лампасами

Фото: Mikhail Mironov / Legion-media

Российский стилист, дизайнер и телеведущий Александр Рогов показал ставшую трендовой в 2022 году модель штанов. На эту тему он высказался на своем YouTube-канале Rogov live.

Модный эксперт рассказал в ролике, что в нынешнем сезоне популярность обрел стиль милитари — направление в моде, характерной чертой которого является использование элементов военной формы. По этой причине он порекомендовал зрителям обратить внимание на костюмные брюки с защипами, которые оформлены яркими лампасами и золотой фурнитурой.

По словам Рогова, чтобы подчеркнуть приверженность к стилю милитари, лучше заправить в штаны рубашку, тем самым демонстрируя пуговицы, и украсить образ золотыми аксессуарами. «Можно эту часть, наоборот, закрыть джемпером, например, серым, тогда золотых пуговиц не будет и образ станет в стиле спорт-шик», — заключил специалист.

Ранее в феврале специалисты портала Who What Wear назвали самые актуальные тренды в стиле 2000-х. Среди них стилисты выделили комбинезоны, юбки и топы с завязками и шнуровкой, вечерние наряды с перьями, а также мешковатые брюки и пиджаки свободного кроя.

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Майя Пономаренко
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