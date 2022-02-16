Российский стилист показал модные в нынешнем сезоне брюки

Российский стилист, дизайнер и телеведущий Александр Рогов показал ставшую трендовой в 2022 году модель штанов. На эту тему он высказался на своем YouTube-канале Rogov live.

Модный эксперт рассказал в ролике, что в нынешнем сезоне популярность обрел стиль милитари — направление в моде, характерной чертой которого является использование элементов военной формы. По этой причине он порекомендовал зрителям обратить внимание на костюмные брюки с защипами, которые оформлены яркими лампасами и золотой фурнитурой.

По словам Рогова, чтобы подчеркнуть приверженность к стилю милитари, лучше заправить в штаны рубашку, тем самым демонстрируя пуговицы, и украсить образ золотыми аксессуарами. «Можно эту часть, наоборот, закрыть джемпером, например, серым, тогда золотых пуговиц не будет и образ станет в стиле спорт-шик», — заключил специалист.

Ранее в феврале специалисты портала Who What Wear назвали самые актуальные тренды в стиле 2000-х. Среди них стилисты выделили комбинезоны, юбки и топы с завязками и шнуровкой, вечерние наряды с перьями, а также мешковатые брюки и пиджаки свободного кроя.