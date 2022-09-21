Истребители Балтфлота провели воздушный бой с «нарушителями»

Су-27 Балтфлота провели воздушный бой с «нарушителями» государственной границы на учениях

Экипажи истребителей Су-27 авиасоединения морской авиации Балтийского флота отработали элементы воздушного боя с условным противником в ходе учений. Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

«По замыслу учения, самолеты условного противника нарушили государственную границу Российской Федерации и предприняли попытку нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам», — отметили в сообщении.

После получения сигнала о вторжении Су-27 вылетели на перехват. Экипажи истребителей обнаружили, идентифицировали и уничтожили в ходе воздушного боя самолеты условного противника. В пресс-службе уточнили, что к маневрам привлекли более десяти экипажей Су-27 Балтфлота.

Отмечается, что в рамках учений экипажи отработали ускоренную подготовку самолетов к вылету, выполнили парные взлеты и электронные пуски ракет по воздушным целям. Полеты выполняли днем и в темное время суток.

Ранее стало известно, что истребители-перехватчики МиГ-31 Балтфлота провели учения с полетами в стратосфере. Полеты МиГ-31 проходили под прикрытием звена Су-27.