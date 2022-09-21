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ФРС США третий раз подряд повысила базовую процентную ставку

ФРС США повысила базовую ставку до 3-3,25% годовых

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Федеральная резервная система (ФРС) США третий раз подряд повысила базовую процентную ставку. Об этом сообщает Bloomberg.

Ставка увеличилась на 75 базисных пунктов — до 3-3,25 процента годовых.

Глава американского регулятора Джером Пауэлл заявил, что ФРС продолжит повышать ставку до определенного уровня, а затем удерживать его. Он объяснил, что таким образом ведомство планирует снизить инфляцию в стране до двух процентов.

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Марина Совина
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