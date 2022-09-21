Пользователи сети обсудили самые досадные интимные «обломы»

Пользователи Reddit рассказали, как их интимные свидания срывали кошки и полицейские

Пользователи сети вспомнили, как их сексуальные свидания срывали полицейские, кошки и родственники. Самые досадные интимные «обломы», закончившиеся полной потерей желания, они обсудили в ответ на вопрос одного из подписчиков сайта Reddit.

Многие любовники рассказали, что их заставали врасплох сотрудники полиции — на улице и дома.

Я была на полу в комнате, бойфренд — на мне, мы приступили к сексу, когда в дверь постучал шериф. Надо ли говорить, что быстрее в жизни я никогда не одевалась Swell_Inkwell пользователь Reddit

Нам с бойфрендом было по 17, мы попробовали заняться этим на темной заброшенной стоянке ночью. Я сняла футболку, мы шалили. Тут в окно посветили фонариком, и мы увидели сотрудницу полиции. Запаниковали, но она восприняла это спокойно. Сказала ему забирать меня и сваливать, пока она не передумала InfectedAlloy88 пользователь Reddit

Часто влюбленным мешали уединиться родственники — например, невовремя вернувшиеся родители или любопытные младшие братья или сестры.

Член уже был внутри, внутри. И дурацкая младшая сестра этого парня залезла к нам через окно, потому что мы заперли дверь Vip3r20 пользователь Reddit

Владельцы домашних животных также поделились опытом сорванных попыток заняться сексом.

Легко потерять весь настрой, когда коты скачут по постели и глядят прямо в душу, будто мы грешим Cheese_BasedLifeform пользователь Reddit

Ранее мужчины на Reddit обсудили необходимые интимные качества женщин. Среди них они назвали готовность к диалогу и энтузиазм.