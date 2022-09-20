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Мужчины обсудили необходимые женщине в постели качества

Мужчины Reddit заявили, что ждут от женщин в постели энтузиазма и готовности к диалогу

Фото: cottonbro / Pexels

Пользователи сети заявили, что ждут от женщин в постели готовности к диалогу и энтузиазма. Необходимые интимные качества женщин мужчины обсудили в ответ на вопрос одного из подписчиков сайта Reddit.

Многие рассказали, что ценят энтузиазм, инициативность женщины и ее готовность выражать активное одобрение происходящего.

Энтузиазм — это условие номер один. Если она в восторге, если мужчина чувствует себя желанным, все получится

_-NAME-_-пользователь Reddit

Кроме того, пользователи форума указывают на необходимость построения здоровой коммуникации и открытого диалога. У некоторых пар обсуждение желаний, как выяснилось, происходит через годы совместной жизни.

Что бы тут ни написали, все сведется к одному. Общение. Если обе стороны готовы открыто и честно говорить, все только выиграют

RangerLeeпользователь Reddit

Желание открыто говорить и пробовать новое. Нельзя никого ни к чему принуждать, но мы с женой были вместе уже достаточно долго, когда она смогла открыться. Я по большей части традиционалист, воспитан консервативно, но в постели мне нравится, когда надо мной доминируют. Не всегда, иначе моей жене это не понравится, она любит брутальных мужиков. Но прекрасно видеть, как иногда она хочет быть верхней

PiousProCrastinatorпользователь Reddit

Немало комментариев посвящено звукам, которые издает женщина в постели.

Не знаю, как сформулировать, но попробую так: правильные звуки в нужные моменты времени?

HaruUchihaпользователь Reddit
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Александра Лисица
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