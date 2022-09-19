Женщины назвали самые непривлекательные мужские хобби

Женщины назвали аниме и азартные игры самыми неприятными мужскими хобби

Пользовательницы сети назвали увлечение азартными играми и аниме одними из самых неприятных мужских хобби. Своими соображениями они поделились на Reddit в ответ на вопрос одного из подписчиков сайта.

Многие женщины назвали непривлекательной любовь к японским мультфильмам и, в частности, к их эротическому виду — хентаю.

Как азиатка я избегаю аниме-ботаников в принципе, потому что среди них многие ищут себе вайфу, фетишизируют азиаток. raodek пользовательница Reddit

Аниме, манга, но особенно женоненавистнические. Если вы коллекционируете маленькие статуэтки с большой грудью, простите, нам не по пути Zealousideal_Bunch77 пользовательница Reddit

Для других девушек неприемлемыми оказались хобби, связанные с азартными играми, а также ставками на спорт и инвестициями.

Дегенератские инвестирования и азартные игры, на которые улетят все наши деньги. Я лучше выйду замуж за любителя покемонов, аниме и кулинарии. Я лучше буду встречаться с наркоманом, с кем угодно Dumb_Vampire_Girl пользовательница Reddit

Все мои коллеги делают ставки на спорт и говорят о том, сколько денег потеряли. Честно, это очень непривлекательно rpybby пользовательница Reddit

Упомянули в комментариях и субкультуру «брони» — поклонников детского мультсериала о волшебных пони «Дружба — это чудо».

Простите, но взрослый мужчина, всерьез коллекционирующий мерч «Дружбы — это чудо»... Мерзость. Если я зайду в спальню парня и увижу там плюшевого пони в полный рост, я сбегу Koda5111 пользовательница Reddit

Ранее в Reddit обсудили легкие способы сделать свою речь яркой и лаконичной. Пользователи сети посоветовали тренировать эффектную речь с помощью письма и словарей.