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Женщины назвали самые непривлекательные мужские хобби

Женщины назвали аниме и азартные игры самыми неприятными мужскими хобби

Фото: Dusan Kipic / Unsplash

Пользовательницы сети назвали увлечение азартными играми и аниме одними из самых неприятных мужских хобби. Своими соображениями они поделились на Reddit в ответ на вопрос одного из подписчиков сайта.

Многие женщины назвали непривлекательной любовь к японским мультфильмам и, в частности, к их эротическому виду — хентаю.

Как азиатка я избегаю аниме-ботаников в принципе, потому что среди них многие ищут себе вайфу, фетишизируют азиаток.

raodekпользовательница Reddit

Аниме, манга, но особенно женоненавистнические. Если вы коллекционируете маленькие статуэтки с большой грудью, простите, нам не по пути

Zealousideal_Bunch77пользовательница Reddit

Для других девушек неприемлемыми оказались хобби, связанные с азартными играми, а также ставками на спорт и инвестициями.

Дегенератские инвестирования и азартные игры, на которые улетят все наши деньги. Я лучше выйду замуж за любителя покемонов, аниме и кулинарии. Я лучше буду встречаться с наркоманом, с кем угодно

Dumb_Vampire_Girlпользовательница Reddit

Все мои коллеги делают ставки на спорт и говорят о том, сколько денег потеряли. Честно, это очень непривлекательно

rpybbyпользовательница Reddit

Упомянули в комментариях и субкультуру «брони» — поклонников детского мультсериала о волшебных пони «Дружба — это чудо».

Простите, но взрослый мужчина, всерьез коллекционирующий мерч «Дружбы — это чудо»... Мерзость. Если я зайду в спальню парня и увижу там плюшевого пони в полный рост, я сбегу

Koda5111пользовательница Reddit
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Александра Лисица
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