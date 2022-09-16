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Пользователи сети обсудили легкие способы сделать свою речь яркой и лаконичной

Пользователи Reddit посоветовали тренировать лаконичную речь словарями и письмом

Фото: Miguel Henriques / Unsplash

Пользователи сети посоветовали тренировать лаконичную речь с помощью письма и словарей. Легкие способы сделать свою речь яркой и лаконичной они обсудили после того, как один из подписчиков форума Reddit пожаловался на то, что не может заинтересовать своих собеседников.

Как рассказал пользователь под псевдонимом meteoraln, он либо нагружает слушателя лишними деталями, либо говорит слишком мало. Некоторые посоветовали ему упражняться в письме и записывать мысли перед тем, как сказать их вслух.

Попробуйте записывать свои мысли, а потом оценивать, как они звучат вслух. Можно сделать три версии одной и той же речи: одну безо всяких деталей, другую — перегруженную деталями, а потом третью — что-то среднее

Disastrous-Job-7879пользователь Reddit

Другие порекомендовали сразу переходить к сути разговора.

Многие доходят до сути только после долгого бессвязного разговора. Меняйте этот подход. Сначала выскажите главное, а после дополняйте деталями. Читайте язык тела, вовлеченность людей, чтобы определить, сколько деталей следует предоставить после этого

areteпользователь Reddit

Советуют на Reddit и воспользоваться словарем, чтобы найти в нем редкие и точные слова для своей речи.

Словарь поможет. Научитесь большему количеству уникальных слов, затем они и нужны

guinaderпользователь Reddit

Наконец, автору предложили рассказывать о том, что ему действительно интересно, и для тех, кто неравнодушен к его точке зрения, чтобы легко заражать своей вовлеченностью других.

Когда я говорю со «своими» людьми, неважно, о чем я говорю. Например, я большой фанат «Бэтмена», больше его фанатов среди моих друзей нет, но когда я говорю о Бэтмене, я делаю это очень страстно, по-детски восторженно, и им нравится, что я так рад, они слушают, вовлекаются. Найдите тех, кому не все равно, о чем вы говорите

Kausar4747пользователь Reddit
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Ранее один из подписчиков форума Reddit попросил назвать способы общения, которые могли бы взбесить самовлюбленных манипуляторов. Пользователи сети посоветовали игнорировать нарциссов, чаще общаться с их жертвами и соглашаться с ними во всем, чтобы справиться с такими людьми.

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Александра Лисица
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