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Пользователи сети назвали способы взбесить самовлюбленных манипуляторов

Пользователи Reddit посоветовали игнорировать самовлюбленных манипуляторов

Фото: Laura Chouette / Unsplash

Пользователи сети посоветовали игнорировать нарциссов, чаще общаться с их жертвами и соглашаться с ними во всем, чтобы справиться с такими людьми. Обсуждение началось после того, как один из подписчиков форума Reddit попросил назвать способы общения, которые могли бы взбесить таких людей.

Большинство комментаторов предложили игнорировать самовлюбленных манипуляторов.

Им нужна реакция. Любая реакция. Негативная или позитивная, им плевать. Может быть трудно, потому что вы естественным образом захотите защищаться, но это то, чего они хотят. Если вы реагируете, они видят, что вам все еще не все равно

sittinwithkittenпользователь Reddit

Самое мощное, что можно сделать в этой ситуации, — это не обращать внимания. Ненависть, ярость и даже игнорирование кого-то требуют слишком много сил

cangoatsgiggleпользователь Reddit

Любой нарцисс играет так, что впору «Оскар» давать. Единственный способ обыграть его — не играть с ним

Practical_Cobbler165пользователь Reddit

Некоторые написали, что справиться с нарциссом и его влиянием на свою жизнь поможет общение с теми, кто также могли оказаться их жертвами.

Начните разговаривать с теми, кем они манипулируют. Нарциссы часто настраивают людей друг против друга. Тех, кому они лгут, они предпочитают разводить по разным углам, чтобы те не общались и не вычислили манипуляцию. Когда вы начинаете говорить с ними напрямую, нарцисс теряет власть и контроль. У него начинается паника и нервный срыв

JulzEastwoodпользователь Reddit

Есть среди подписчиков форума и те, кто предпочитает не уходить от бесед с нарциссами, а говорить с ними и во всем с ними соглашаться.

Соглашайтесь со всем, что они говорят. Они хотят поссориться с вами или задеть, а вы не удовлетворяйте это желание. Обычно это затыкает их быстрее, чем игнор. Если их игнорировать, они повторяют одно и то же снова и снова, пока не добьются реакции. Соглашайтесь, даже если вы так не думаете и они это видят, вам ничего не смогут возразить

DongusMaxamusпользователь Reddit
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Александра Лисица
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