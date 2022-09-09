Пользователи сети назвали альтернативы букету цветов для мужчин

Пользователи Reddit назвали еду и объятия лучшей альтернативой букету цветов для мужчин

Пользователи сети рассказали, что лучшая альтернатива букету цветов для мужчин — это вкусная еда или искренние объятия. Обсуждение началось после того, как один из подписчиков форума Reddit адресовал мужчинам соответствующий вопрос.

Многие респонденты назвали удачной альтернативой цветам знаки внимания в виде еды.

Хороший сэндвич. На этой неделе я ехал к своей девушке, дорога занимает три часа, и она позвонила и спросила, хочу ли я, чтобы меня ждал сэндвич с горячим сыром. Какой был чудесный подарок

Дочь всегда печет мне брауни на День отца. Чудесный подарок

Я бы хотел огромную порцию пасты карбонара, но я итальянец, меня можно не слушать

Другие отметили, что можно обойтись без материальных подарков и просто обнять мужчину, чтобы он не чувствовал себя одиноко.

Даже одно объятие. Наверное, звучит жалко, но меня давно не обнимали, и я хочу хорошего долгого объятия

Честно, я лишь однажды почувствовал себя так, как чувствуют себя люди, которым дарят цветы. Я говорил с подругой, которая живет далеко, о своей трудной жизни, а на следующий день она просто зашла в гости, обняла меня и уехала

Немало комментариев посвящено желанию мужчин все-таки получать цветы и их сожалению о том, что им букетов не дарят.

Я работаю спасателем. Однажды мы на рабочей машине застряли в пробке в центре города. Женщина подошла к окну и подарила мне розу, улыбнулась и пожелала хорошего дня. Не знал, как ей ответить, но будь я проклят, если мой день не стал на 1000 процентов лучше после этого. Это единственный раз, когда мне дарили розы



Иногда жена покупает мне цветы, и мне очень нравится



Я никогда в жизни не получал цветов, а очень бы хотел, чтобы кто-нибудь подарил мне букет



Ранее пользовательницы сети назвали главные минусы в жизни женщин. Среди них они перечислили болезненные и несвоевременные менструации и неудобные карманы.