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Кейт Миддлтон откажется от одной вещи из-за статуса будущей королевы

Стилист Холдер: Кейт Миддлтон откажется от платьев в горох из-за статуса будущей королевы
СюжетПохороны королевы Елизаветы:
Кейт Миддлтон (в центре)

Кейт Миддлтон (в центре). Фото: Paul Rogers / Getty Images

Супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма герцогиня Корнуолльская Кэтрин откажется от одной вещи из-за статуса будущей королевы. Об этом сообщает издание Express.co.uk.

Кейт Миддлтон станет следующей королевой-консортом Великобритании после супруги короля Карла III Камиллы. Эксперт по стилю Миранда Холдер в интервью с журналистами рассказала, что в связи с этим стиль герцогини станет более формальным. «Ее безупречные наряды, без сомнения, останутся достаточно стильными, но мы можем ожидать, что ее стиль начнет меняться, чтобы отразить новый этап в ее королевской жизни», — заявила она.

По словам стилистки, монаршей особе придется отказаться от платьев в горох. «Принты, такие как горошек, постепенно уступят место более безупречному крою в фирменном стиле Кейт, который идеально дополняет ее изящную фигуру», — пояснила Холдер и отметила, что Миддлтон также сменит шляпы с лентами, которые она обычно носит, на более классические варианты.

Специалистка добавила, что клатч по-прежнему остается одним из самых любимых аксессуаров супруги принца Уильяма. В то же время Холдер не исключает, что в ближайшее время Миддлтон начнет появляться на публике с кожаными сумками британского бренда Launer. Известно, что данные изделия предпочитала носить покойная королева Великобритании Елизавета II. Кроме того, в ее коллекции насчитывалось более 200 моделей сумок упомянутой марки.

Ранее журналисты издания Metro раскрыли тайный смысл в украшениях Кейт Миддлтон на похоронах Елизаветы II.

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Мария Винар
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