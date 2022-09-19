В украшениях Кейт Миддлтон на похоронах Елизаветы II увидели тайный смысл

Кейт Миддлтон надела на похороны Елизаветы II украшения из ее личной коллекции

Супруга наследника британского престола, принца Уэльского Уильяма, герцогиня Корнуолльская Кэтрин приехала на похороны королевы Великобритании Елизаветы II в украшениях из ее личной коллекции. Их тайный смысл раскрыли журналисты Metro.

На траурное мероприятие Кейт Миддлтон надела четырехрядное колье из жемчуга с бриллиантовой застежкой изогнутой формы. Последняя оформлена тремя рядами драгоценных камней, соединенными по краям. Известно, что в 1970 году Елизавета II совершила государственный визит в Японию, где ей преподнесли жемчуг, из которого в дальнейшем было изготовлено упомянутое ожерелье.

Кроме того, на жене принца Уильяма увидели серьги с жемчугом и бриллиантами огранки «багет», привезенные из Бахрейна. Данное украшение покойная королева получила в качестве свадебного подарка в 1947 году. По информации издания, жемчуг считается «камнем слез» со времен правления королевы Виктории, и члены королевской семьи надевают драгоценности из этого камня, выражая печаль и скорбь.

Ранее в сентябре журналисты People раскрыли тайный смысл украшений Кейт Миддлтон, которые она надела на траурную процессию по Елизавете II. Герцогиня Корнуолльская Кэтрин также появилась на публике в ювелирных изделиях из жемчуга, которые ранее принадлежали ее свекрови, покойной принцессе Диане.