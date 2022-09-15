Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Раскрыт тайный смысл украшений Кейт Миддлтон на траурной процессии по королеве

People: Кейт Миддлтон надела брошь с жемчугом Елизаветы II в качестве знака скорби

Фото: Stephen Lock / globallookpress.com

Журналисты People раскрыли тайный смысл украшений Кейт Миддлтон, которые она надела на траурную процессию по Елизавете II. Материал опубликован на сайте издания.

Известно, что герцогиня Корнуолльская Кэтрин появилась на публике в ювелирных изделиях из жемчуга, поскольку со времен королевы Виктории члены королевской семьи традиционно носят жемчуг в качестве знака скорби. Отмечается, что серьги жены принца Уильяма ранее принадлежали ее свекрови, покойной принцессе Диане.

Миддлтон дополнила свой образ брошью из коллекции королевы, которую Елизавета II лично преподнесла супруге внука. Речь идет о платиновой броши в виде листа, которая обрамлена тремя жемчужинами и бриллиантами. Таким образом принцесса Уэльская отдала дань уважения Елизавете II, которая скончалась 8 сентября в Балморале.

Материалы по теме:
Новый король Великобритании — Карл III. Что известно о принце Чарльзе, сыне Елизаветы II, который всю жизнь ждал корону?
Новый король Великобритании — Карл III.Что известно о принце Чарльзе, сыне Елизаветы II, который всю жизнь ждал корону?
9 сентября 2022
Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. Какой была последняя королева Британской империи?
Елизавета II умерла в возрасте 96 лет.Какой была последняя королева Британской империи?
8 сентября 2022

Королева Елизавета II умерла в 96 лет. 8 сентября сообщалось, что королеву положили под медицинское обследование из-за ухудшения состояния здоровья. В мае поступила информация, что королева страдала из-за болезни ног, ей сложно было передвигаться.

Елизавета II родилась в 1926 году, ей было 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, короля Георга VI, который стоял во главе Британской империи в годы Второй мировой войны. В 2022 году Великобритания отпраздновала платиновый юбилей правления Елизаветы — она стала первым монархом в истории страны, царствовавшим 70 лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Кремль высказался об украинских гарантиях безопасности
Объявлена дата похорон главного редактора «Комсомольской правды»
Звезда «Очень странных дел» заявила о желании увидеть смерть своей героини
Названы самые модные модели брюк на осень
Осложнения после инфаркта выявлены у одной категории людей
США не помогут Европе пережить предстоящую зиму
Сильный туман в Москве попал на видео
Менеджер Усика назвал следующего возможного соперника боксера
В НСПК рассказали о проблемах с картами «Мир» в Турции
В Кривом Роге взорвали дамбу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.