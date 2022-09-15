Раскрыт тайный смысл украшений Кейт Миддлтон на траурной процессии по королеве

People: Кейт Миддлтон надела брошь с жемчугом Елизаветы II в качестве знака скорби

Журналисты People раскрыли тайный смысл украшений Кейт Миддлтон, которые она надела на траурную процессию по Елизавете II. Материал опубликован на сайте издания.

Известно, что герцогиня Корнуолльская Кэтрин появилась на публике в ювелирных изделиях из жемчуга, поскольку со времен королевы Виктории члены королевской семьи традиционно носят жемчуг в качестве знака скорби. Отмечается, что серьги жены принца Уильяма ранее принадлежали ее свекрови, покойной принцессе Диане.

Миддлтон дополнила свой образ брошью из коллекции королевы, которую Елизавета II лично преподнесла супруге внука. Речь идет о платиновой броши в виде листа, которая обрамлена тремя жемчужинами и бриллиантами. Таким образом принцесса Уэльская отдала дань уважения Елизавете II, которая скончалась 8 сентября в Балморале.

Королева Елизавета II умерла в 96 лет. 8 сентября сообщалось, что королеву положили под медицинское обследование из-за ухудшения состояния здоровья. В мае поступила информация, что королева страдала из-за болезни ног, ей сложно было передвигаться.

Елизавета II родилась в 1926 году, ей было 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, короля Георга VI, который стоял во главе Британской империи в годы Второй мировой войны. В 2022 году Великобритания отпраздновала платиновый юбилей правления Елизаветы — она стала первым монархом в истории страны, царствовавшим 70 лет.