Внешность Мадонны на новых фото папарацци вызвала споры в сети

Daily Mail: певица Мадонна посетила вечеринку в Нью-Йорке и вызвала споры в сети

Внешность американской поп-исполнительницы Мадонны на новых фото папарацци вызвала споры в сети. Соотвествующие снимки и комментарии приводит издание Daily Mail.

Уличные фотографы запечатлели 64-летнюю знаменитость в Нью-Йорке. Известно, что на тот момент звезда выходила из отеля The Bowery Hotel, в котором проводилась вечеринка, организованная в рамках премьеры фильма актрисы Оливии Уайлд и певца Гарри Стайлса «Не волнуйся, дорогая». Мадонна посетила мероприятие в рваных широких джинсах, черном корсете с полупрозрачным верхом и синем пиджаке. Свой наряд певица дополнила очками в белой оправе, кожаными перчатками, лакированными туфлями и сумкой.

Многие читатели издания не оценили внешний вид артистки, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Эти пальцы на ее левой руке выглядят ужасно! Видно, что она уже не молодая», «Нельзя восстановить старую шину», «Эта женщина не может жить, не будучи эпатажной и всегда привлекающей внимание», «Те штаны, которые на ней надеты, полный беспорядок. Кажется, она понятия не имеет, как хорошо выглядеть», «Она похожа на маму Мэрилина Мэнсона», — возмущались они.

В то же время были и те поклонники, которые отметили, что Мадонна выглядит отлично. «Надо стареть красиво», «Одна из немногих вещей, которую нельзя купить за деньги — и это молодость. Но все она это сделала», «Я вижу, что полиция эйджистов вышла из себя и готова извергать свою ненависть. Мадонна выглядит невероятно!», «Потрясающая женщина. На этих фотографиях она мне напоминает молодую Кейт Мосс, когда она только начинала свою карьеру», «Почему женщина должна "вести себя по возрасту"? Людям нужно жить и давать жить другим, а негативные комментарии держать при себе. Мадонна была и всегда будет иконой», — высказывались юзеры.

В августе Мадонна снялась в откровенном образе и восхитила фанатов. Знаменитость поделилась в соцсетях серией фото, на которых она запечатлена в корсете с полупрозрачным верхом и сетчатых чулках. При этом на некоторых снимках поп-звезда позирует рядом с унитазом в ванной комнате.