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В МИД рассказали о встрече Лаврова с генсеком МАГАТЭ

Глава МИД Лавров провел встречу с директором МАГАТЭ Гросси

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

На полях недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом рассказали в пресс-службе дипведомства.

В рамках встречи состоялся обмен мнениями по вопросам безопасности ядерных объектов на территории Украины, включая ситуацию вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Лавров подтвердил настрой России на продолжение тесного взаимодействия с МАГАТЭ с целью призвать киевский режим к немедленному прекращению обстрелов станции и прилегающих к ней территорий, включая город Энергодар, где проживают сотрудники ЗАЭС и их семьи.

Ранее глава МАГАТЭ предупредил о высоком риске ядерной аварии на ЗАЭС.

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Татьяна Антоненко
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