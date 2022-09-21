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Глава МАГАТЭ предупредил о высоком риске ядерной аварии на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о высоком риске ядерной аварии на ЗАЭС из-за обстрелов

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Поскольку на данный момент обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) продолжаются, риск ядерной аварии на объекте очень высок. Об этом предупредил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на полях Генассамблеи ООН, передает корреспондент «Ленты.ру».

Гросси также прокомментировал заявление президента России Владимира Путина об объявлении в стране частичной мобилизации. «Я думаю, что есть много вещей, которые он учитывает. С нашей стороны, мы надеемся получить от него и от всех остальных поддержку, необходимую для защиты станции», — высказался он. Глава МАГАТЭ подчеркнул, что никто из сторон не заинтересован в ядерном инциденте.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал мировое сообщество поддержать усилия МАГАТЭ в деле предотвращения ядерных инцидентов на Украине. Он уточнил, что основная задача стран Запада — помочь МАГАТЭ в предотвращении «последствий боевых действий для ядерной безопасности».

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Валентина Шварцман
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