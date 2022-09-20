Макрон призвал поддержать усилия МАГАТЭ на Украине

Макрон призвал помочь МАГАТЭ в предотвращении ядерных инцидентов на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал мировое сообщество поддержать усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в деле предотвращения ядерных инцидентов на Украине, пишет ТАСС.

Во время выступления с трибуны 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН он уточнил, что задача Запада — помочь МАГАТЭ в предотвращении «последствий боевых действий для ядерной безопасности». Макрон напомнил, что инспекторы агентства недавно побывали на Запорожской атомной электростанции (АЭС) и сделали «независимый доклад».

«Давайте работать вместе, чтобы предотвратить риск ядерных инцидентов, последствия которых могли бы быть катастрофическими», — призвал Макрон.

Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что власти региона планируют снова запустить один из шести энергоблоков Запорожской АЭС.