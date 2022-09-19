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В Запорожской области захотели запустить один из энергоблоков ЗАЭС к зиме

Власти Запорожской области заявили о работе по запуску одного из энергоблоков ЗАЭС к зиме

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что власти региона планируют снова запустить один из шести энергоблоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) к зиме. Об этом он рассказал в эфире «Соловьев Live».

«Работаем над тем, чтобы все-таки мы могли, особенно в зиму, запустить один блок [ЗАЭС — прим. «Ленты.ру»]. Очень может быть, что это скоро состоится», — заявил Балицкий.

Последний работающий энергоблок атомной станции остановили 11 сентября. За несколько дней до этого приостановили работу пятого блока. Причиной стало повреждение линий электропередач (ЛЭП) после обстрелов со стороны военных Украины.

Власти региона назвали условием запуска работы энергоблоков станции прекращение «обстрелов со стороны боевиков Зеленского и отодвигание линии фронта».

17 сентября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) также сообщило, что ЗАЭС снова получает электричество из украинской энергосети после того, как «инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередач, которые были повреждены во время конфликта».

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Кристина Есикова
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