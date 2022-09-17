В МАГАТЭ заявили о подключении электричества на Запорожской АЭС
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) вновь получает электричество из украинской энергосети. Об этом заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), передает РИА Новости.
«ЗАЭС Украины снова получает электроэнергию напрямую из национальной сети после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередач, которые были повреждены во время конфликта», — говорится в сообщении.
Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), с 28 февраля находящейся под контролем российских войск, начались 4 марта. В Минобороны сообщили, что группа украинских диверсантов обстреляла станцию, а после устроила на ее территории пожар. После этого станция начала подвергаться обстрелам регулярно.
По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе.
25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. В понедельник, 29 августа, ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора.
Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.
30 августа миссия организации во главе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Киев. В Кремле подчеркнули, что Москва заинтересована в визите организации на ЗАЭС и ждет его.
Шестой, последний работающий блок ЗАЭС был остановлен 11 сентября. За несколько дней до этого была приостановлена работа пятого блока, после чего шестой работал не на всю мощность.
3 сентября ЗАЭС приостановила подачу энергии на подконтрольные Киеву территории после того, как из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины была повреждена линия электропередачи.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что речи об отводе войск от ЗАЭС не идет, а основная задача — заставить Киев прекратить обстрелы электростанции, так как они могут привести к катастрофическим последствиям.