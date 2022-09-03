На Украине сообщили об отключении энергоблока на Запорожской АЭС

Украинский «Энергоатом» сообщил об отключении пятого энергоблока на Запорожской АЭС

Предприятие «Энергоатом» сообщило об отключении от энергосети пятого энергоблока на Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Поясняется, что энергоблок был отключен от энергосети в 19:35 3 сентября «из-за недостаточной для двух энергоблоков пропускной способности последней, резервной линии». Сейчас, по утверждению государственного оператора всех действующих атомных электростанций Украины, в работе остается шестой энергоблок.

Ранее 3 сентября власти Энергодара сообщали, что на ЗАЭС функционируют два энергоблока, но подача энергии с ЗАЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена. Это произошло после повреждения линии электропередачи из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. По данным администрации города, специалисты выявили два повреждения на 330 и 750 линиях и проводят там работы.

