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На Украине сообщили об отключении энергоблока на Запорожской АЭС

Украинский «Энергоатом» сообщил об отключении пятого энергоблока на Запорожской АЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Предприятие «Энергоатом» сообщило об отключении от энергосети пятого энергоблока на Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Поясняется, что энергоблок был отключен от энергосети в 19:35 3 сентября «из-за недостаточной для двух энергоблоков пропускной способности последней, резервной линии». Сейчас, по утверждению государственного оператора всех действующих атомных электростанций Украины, в работе остается шестой энергоблок.

Ранее 3 сентября власти Энергодара сообщали, что на ЗАЭС функционируют два энергоблока, но подача энергии с ЗАЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена. Это произошло после повреждения линии электропередачи из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. По данным администрации города, специалисты выявили два повреждения на 330 и 750 линиях и проводят там работы.

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Марина Совина
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