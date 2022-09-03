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Приостановлено энергоснабжение подконтрольных Киеву территорий от ЗАЭС

Подачу энергии с Запорожской АЭС на подконтрольные Киеву территории приостановили

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Подачу энергии с Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на подконтрольные Киеву территории приостановили. Это произошло после повреждения линии электропередачи (ЛЭП) из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на власти Энергодара.

По данным администрации города, специалисты выявили два повреждения на 330 и 750 линиях и проводят там работы. Они объяснили, что выходная мощность, вырабатываемая энергоблоками, варьируется с учетом технологических особенностей. В связи с этим энергоснабжение подконтрольных Киеву территорий были вынуждены на время прекратить из-за технических сложностей.

Местные власти уточнили, что пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС находятся в рабочем состоянии, радиационный фон остается в пределах нормы.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что атаки ВСУ на ЗАЭС привели к повреждению Днепровской ЛЭП. «Еще один прилет между вторым и третьим энергоблоками. Перебита Днепровская ЛЭП», — сообщил представитель Запорожья. По его словам, станция переведена на питание собственных нужд.

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Варвара Кошечкина
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