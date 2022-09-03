В Запорожской области рассказали о повреждениях на ЗАЭС из-за атак ВСУ

Представитель Запорожья Рогов заявил о повреждении Днепровской ЛЭП из-за атак ВСУ на ЗАЭС

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, к каким повреждениям привели обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ) Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Рогов заявил, что атаки ВСУ на ЗАЭС привели к повреждению Днепровской ЛЭП. «Еще один прилет между вторым и третьим энергоблоками. Перебита Днепровская ЛЭП», — сообщил представитель Запорожья. По его словам, станция переведена на питание собственных нужд.

Ранее Рогов заявил, что ЗАЭС подверглась очередному обстрелу со стороны ВСУ. «За последние два часа в районе Запорожской АЭС как минимум четыре прилета "тяжелого"», — сообщил он.