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Власти Запорожской области сообщили об очередном обстреле ЗАЭС со стороны ВСУ

Член ВГА Запорожской области Рогов сообщил об очередном обстреле ЗАЭС со стороны ВСУ

Фото: Bai Xueqi / Globallookpress.com

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) подверглась очередному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«ЗАЭС снова под обстрелом боевиков Зеленского! За последние два часа в районе Запорожской АЭС как минимум четыре прилета "тяжелого"», — написал представитель властей Запорожской области.

Ранее Рогов рассказал, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) получает полный доступ к запрашиваемой информации по работе ЗАЭС. Он уточнил, что сотрудники организации «без всяких отговорок, переносов» получают все, что просят.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, в свою очередь, обозначая сроки нахождения специалистов организации на Запорожской АЭС (ЗАЭС), подчеркнул, что они будут находится там столько, сколько нужно

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Марина Совина
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