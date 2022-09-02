В Запорожской области рассказали о работе миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Член администрации Рогов: МАГАТЭ получает полный доступ к информации по Запорожской АЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) получает полный доступ к запрашиваемой информации по работе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».

Он уточнил, что сотрудники организации «без всяких отговорок, переносов» получают все, что просят. «Они запросили несколько десятков видов документов, технологических карт. Также они получили карту обстрелов со стороны Украины. Полную карту, куда летело, как, какая траектория, какие виды и образцы осколков», — рассказал он.

Ранее стало известно, что Киев пытался внедрить своих шпионов в делегацию МАГАТЭ. Украинские спецслужбы по приказу президента Украины Владимира Зеленского попытались внедрить в делегацию шпионов под прикрытием журналистской деятельности.