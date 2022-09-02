Стало известно о попытке Киева внедрить шпионов в делегацию МАГАТЭ

Запорожские власти заявили о попытке Киева внедрить своих шпионов в делегацию МАГАТЭ

Киев пытался внедрить своих шпионов в делегацию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая прибыла на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По словам Рогова, стало известно, что украинские спецслужбы по приказу президента Украины Владимира Зеленского попытались внедрить в делегацию шпионов под прикрытием журналистской деятельности.

«Попытка проникновения шпионов и диверсантов под видом украинских журналистов пресечена. На территорию Запорожской АЭС они не были допущены», — заявил представитель запорожских властей.

1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС, расположенную в контролируемом Россией городе Энергодаре.

В этот же день стало известно, что две диверсионные группы ВСУ численностью до 60 человек попытались высадиться на побережье Каховского водохранилища в трех километрах на северо-восток от ЗАЭС. Позже Минобороны России отчиталось об уничтожении диверсантов.