Гендиректор МАГАТЭ обозначил сроки нахождения специалистов на Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил, что специалисты будут находиться на ЗАЭС сколько нужно

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, обозначая сроки нахождения специалистов организации на Запорожской АЭС (ЗАЭС), подчеркнул, что они будут находится там столько, сколько нужно, сообщает РИА Новости.

«МАГАТЭ останется там до тех пор, пока это необходимо. Мы никуда не уходим. Я надеюсь, что нам не придется оставаться там постоянно. Я надеюсь, что настанет день не в отдаленном будущем, когда станция сможет нормально функционировать с ее обычными владельцами и операторами, а мы будем периодически посещать ее, как раньше», — заявил Гросси.

Ранее он отверг любые манипуляции организацией, назвав ее «ядерным сторожевым псом». По его словам, в ситуации с ЗАЭС есть большое количество разных политических игроков, однако, несмотря на это, МАГАТЭ действует беспристрастно.