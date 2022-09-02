Гендиректор МАГАТЭ отверг любые манипуляции организацией

Гендиректор МАГАТЭ Гросси сообщил, что организацией никто никогда не манипулирует

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в беседе с журналистами по приезде в Вену отверг любые манипуляции организацией, назвав ее «ядерным сторожевым псом». По его словам, в ситуации с Запорожской АЭС (ЗАЭС) есть большое количество разных политических игроков, однако, несмотря на это, МАГАТЭ действует беспристрастно, сообщает РИА Новости.

«Когда людям нравится, что мы говорим, они нас поощряют, если нет, то говорят, что генеральный директор — марионетка или что нами манипулируют. Нами никогда не манипулируют. Мы знаем, что должны делать. Конечно, мы с уважением выслушиваем все стороны. Говоря открыто, в этой игре достаточно политических игроков и людей, говорящих, что они думают, обвиняющих тех или других. "Ядерный сторожевой пес" должен оставаться собой и делать свою работу», — заявил Гросси.

Ранее военный эксперт, руководитель Ассоциации по контролю над вооружениями (США) Дэрил Кимболл назвал поездку миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) умеренным прорывом в сложившейся ситуации.