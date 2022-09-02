В США поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС назвали умеренным прорывом

Военный эксперт Кимболл назвал поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС умеренным прорывом

Военный эксперт, руководитель Ассоциации по контролю над вооружениями (США) Дэрил Кимболл в беседе с ТАСС назвал поездку миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) умеренным прорывом в сложившейся ситуации.

По его словам, спустя несколько месяцев генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси удалось добиться того, чтобы специалисты организации добрались до ЗАЭС и дали свою оценку ситуации.

«Тем не менее, даже постоянное присутствие двух специалистов МАГАТЭ на объекте не может гарантировать, что в предстоящие дни и недели боевые действия в районе станции не приведут к сбою в подаче [на ее системы] электроэнергии, ущербу реакторным корпусам или хранилищам отработанного топлива, способным привести к крупной ядерной катастрофе», — заявил американский эксперт.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что организация устанавливает постоянное присутствие на Запорожской АЭС. Гросси подтвердил присутствие двух инспекторов на ЗАЭС на постоянной основе.