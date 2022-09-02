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В США поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС назвали умеренным прорывом

Военный эксперт Кимболл назвал поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС умеренным прорывом

Фото: Bai Xueqi / Globallookpress.com

Военный эксперт, руководитель Ассоциации по контролю над вооружениями (США) Дэрил Кимболл в беседе с ТАСС назвал поездку миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) умеренным прорывом в сложившейся ситуации.

По его словам, спустя несколько месяцев генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси удалось добиться того, чтобы специалисты организации добрались до ЗАЭС и дали свою оценку ситуации.

«Тем не менее, даже постоянное присутствие двух специалистов МАГАТЭ на объекте не может гарантировать, что в предстоящие дни и недели боевые действия в районе станции не приведут к сбою в подаче [на ее системы] электроэнергии, ущербу реакторным корпусам или хранилищам отработанного топлива, способным привести к крупной ядерной катастрофе», — заявил американский эксперт.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что организация устанавливает постоянное присутствие на Запорожской АЭС. Гросси подтвердил присутствие двух инспекторов на ЗАЭС на постоянной основе.

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Марина Совина
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