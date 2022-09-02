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В МАГАТЭ подтвердили постоянное присутствие инспекторов на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси подтвердил присутствие двух инспекторов на ЗАЭС на постоянной основе
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Leonhard Foeger/ Reuters

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что организация устанавливает постоянное присутствие на Запорожской АЭС. С таким заявлением он выступил перед журналистами, прибыв в Вену, сообщает РИА Новости.

Гросси подтвердил присутствие двух инспекторов на ЗАЭС на постоянной основе. «Мы устанавливаем постоянное присутствие на месте, в этот раз два инспектора будут продолжать работу», — отметил глава агентства.

В ООН высказались о работе инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Сотрудница пресс-службы организации Эри Канэко отметила, что ООН приветствует это решение. «Они будут держать ООН в курсе того, что там происходит», — подчеркнула она.

На Запорожской АЭС в составе миссии МАГАТЭ работают шесть сотрудников агентства, включая представителей Испании, Иордании, Албании, Литвы, Румынии. Агентство зафиксировало факты обстрелов ЗААЭС. Кроме этого, делегация МАГАТЭ включила все объекты станции в специальные протоколы.

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Марина Совина
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