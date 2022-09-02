В МАГАТЭ подтвердили постоянное присутствие инспекторов на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси подтвердил присутствие двух инспекторов на ЗАЭС на постоянной основе

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что организация устанавливает постоянное присутствие на Запорожской АЭС. С таким заявлением он выступил перед журналистами, прибыв в Вену, сообщает РИА Новости.

Гросси подтвердил присутствие двух инспекторов на ЗАЭС на постоянной основе. «Мы устанавливаем постоянное присутствие на месте, в этот раз два инспектора будут продолжать работу», — отметил глава агентства.

В ООН высказались о работе инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Сотрудница пресс-службы организации Эри Канэко отметила, что ООН приветствует это решение. «Они будут держать ООН в курсе того, что там происходит», — подчеркнула она.

На Запорожской АЭС в составе миссии МАГАТЭ работают шесть сотрудников агентства, включая представителей Испании, Иордании, Албании, Литвы, Румынии. Агентство зафиксировало факты обстрелов ЗААЭС. Кроме этого, делегация МАГАТЭ включила все объекты станции в специальные протоколы.

