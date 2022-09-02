Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В ООН высказались о работе инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Офис Гутерриша: ООН приветствует, что инспекторы МАГАТЭ смогут остаться на Запорожской АЭС

Фото: Andrei Solomonov / Global Look Press

Организация Объединенных Наций (ООН) приветствует, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) смогут остаться на Запорожской атомной электростанции (АЭС) на постоянной основе, заявила сотрудница пресс-службы ООН Эри Канэко, пишет РИА Новости.

Как уточнила представитель офиса генсека ООН Антониу Гутерриша, международная организация приветствует то, что двое инспекторов МАГАТЭ смогут остаться на станции. «Они будут держать ООН в курсе того, что там происходит», — высказалась она.

В пятницу стало известно, что на Запорожской АЭС в составе миссии МАГАТЭ работают шесть сотрудников агентства, в частности, из Испании, Иордании, Албании, Литвы, Румынии. Двое из них останутся на АЭС после завершения миссии.

МАГАТЭ зафиксировало факты обстрелов Запорожской АЭС. Помимо этого, делегация занесла все объекты станции в специальные протоколы. В них же были записаны все факты обстрелов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
«Северный поток» полностью остановили на неопределенный срок
В Германии раскритиковали призыв демонтировать «Северный поток-2»
На Украине призвали повременить с празднованием побед ВСУ
Суд в США раскрыл перечень изъятых у Трампа при обыске ФБР документов
В МАГАТЭ подтвердили постоянное присутствие инспекторов на Запорожской АЭС
В Латвии раскритиковали Германию за «несоответствующую» помощь Украине
В ООН высказались о работе инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС
В Совфеде дали совет Европе после остановки «Северного потока»
Москвичам пообещали погожие выходные
Байден отказался считать сторонников Трампа угрозой демократии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.