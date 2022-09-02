В ООН высказались о работе инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Офис Гутерриша: ООН приветствует, что инспекторы МАГАТЭ смогут остаться на Запорожской АЭС

Организация Объединенных Наций (ООН) приветствует, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) смогут остаться на Запорожской атомной электростанции (АЭС) на постоянной основе, заявила сотрудница пресс-службы ООН Эри Канэко, пишет РИА Новости.

Как уточнила представитель офиса генсека ООН Антониу Гутерриша, международная организация приветствует то, что двое инспекторов МАГАТЭ смогут остаться на станции. «Они будут держать ООН в курсе того, что там происходит», — высказалась она.

В пятницу стало известно, что на Запорожской АЭС в составе миссии МАГАТЭ работают шесть сотрудников агентства, в частности, из Испании, Иордании, Албании, Литвы, Румынии. Двое из них останутся на АЭС после завершения миссии.

МАГАТЭ зафиксировало факты обстрелов Запорожской АЭС. Помимо этого, делегация занесла все объекты станции в специальные протоколы. В них же были записаны все факты обстрелов.