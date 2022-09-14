В Кремле прокомментировали ситуацию на Запорожской АЭС
Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые остались на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), видят, откуда продолжаются обстрелы объектов. Об этом, комментируя ситуацию на ЗАЭС, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.
Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), с 28 февраля находящейся под контролем российских войск, начались 4 марта. В Минобороны сообщили, что группа украинских диверсантов обстреляла станцию, а после устроила на ее территории пожар. После этого станция начала подвергаться обстрелам регулярно.
По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе.
25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. В понедельник, 29 августа, ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора.
Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.
30 августа миссия организации во главе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Киев. В Кремле подчеркнули, что Москва заинтересована в визите организации на ЗАЭС и ждет его.
«Международные структуры прекрасно видят, что там происходит вокруг станции, они прекрасно видят концентрацию сил и средств со стороны, которая подконтрольна украинским вооруженным силам», — сказал Песков.
Ранее Песков сообщал, что речи об отводе российских войск от ЗАЭС не идет. Российские власти по-прежнему призывают все страны употребить свое влияние, чтобы прекратить эти обстрелы, продолжающиеся каждый день, подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин 7 сентября заявлял, что Украина ведет обстрела ЗАЭС для привлечения к себе внимания международного сообщества.