Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Кремле прокомментировали ситуацию на Запорожской АЭС

Песков заявил, что сотрудники МАГАТЭ видят, откуда идут обстрелы ЗАЭС

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые остались на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), видят, откуда продолжаются обстрелы объектов. Об этом, комментируя ситуацию на ЗАЭС, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Что известно об обстрелах Запорожской АЭС

Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), с 28 февраля находящейся под контролем российских войск, начались 4 марта. В Минобороны сообщили, что группа украинских диверсантов обстреляла станцию, а после устроила на ее территории пожар. После этого станция начала подвергаться обстрелам регулярно.

По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе.

25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. В понедельник, 29 августа, ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора.

Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.

30 августа миссия организации во главе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Киев. В Кремле подчеркнули, что Москва заинтересована в визите организации на ЗАЭС и ждет его.

«Международные структуры прекрасно видят, что там происходит вокруг станции, они прекрасно видят концентрацию сил и средств со стороны, которая подконтрольна украинским вооруженным силам», — сказал Песков.

Ранее Песков сообщал, что речи об отводе российских войск от ЗАЭС не идет. Российские власти по-прежнему призывают все страны употребить свое влияние, чтобы прекратить эти обстрелы, продолжающиеся каждый день, подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин 7 сентября заявлял, что Украина ведет обстрела ЗАЭС для привлечения к себе внимания международного сообщества.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
ВСУ вновь приступили к штурму Красного Лимана
Минобороны отчиталось о перехвате украинских снарядов HIMARS и «Ольха»
Власти нашли способ пополнять бюджет на 100 миллиардов рублей в год
Под Калининградом отменили празднование Дня города из-за спецоперации на Украине
В российском городе задержали маньяка спустя 12 лет розыска
Сестры начали продавать косметику и заработали миллионы рублей за четыре дня
Лукашенко пообещал не дать замерзнуть Европе
Россиян научат зарабатывать на постах в соцсетях
Озвучена позиция Индии по потолку цен на российскую нефть
Стала известна реакция сотрудников «Комсомольской правды» на смерть главреда
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.