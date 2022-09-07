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Путин обвинил Украину в обстрелах ЗАЭС для привлечения внимания к себе

Президент Путин обвинил Украину в обстрелах ЗАЭС для привлечения внимания к себе

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Украина ведет обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) для привлечения к себе внимания международного сообщества. С таким обвинением в адрес Киева выступил президент России Владимир Путин. Его слова передает в среду, 7 сентября, ТАСС.

«Зачем они делают? Я, честно говоря, не очень понимаю. Просто чтобы привлечь внимание к своему положению, что ли, создать дополнительные кризисы там?» — сказал он.

Вместе с этим глава государства назвал «чушью собачьей» предположения, что российская армия обстреливает саму себя на Запорожской АЭС. Он указал, что на ее территории найдены ракеты от реактивных систем залпового огня HIMARS, которые поставляют Украине США и которых нет на вооружении российской армии и сил народных республик Донбасса.

Также Путин выразил мнение, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не может прямо сказать, что ЗАЭС обстреливают с территории Украины, поскольку находится под давлением США и Европы.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси затруднился ответить на вопрос о виновных в обстрелах ЗАЭС.

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Игорь Дмитров
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