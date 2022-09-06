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В МАГАТЭ затруднились ответить на вопрос о виновных в обстрелах ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не смог определить виновных в обстрелах ЗАЭС
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси затруднился ответить на вопрос о виновных в обстрелах Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

«Я не могу это установить. У нас нет для этого средств», — заявил он. Гросси пояснил, что для этого потребовалось бы наблюдать за военной операцией в регионе, что не только выходит за рамки мандата МАГАТЭ, но и потребует огромных возможностей.

При этом глава МАГАТЭ подчеркнул, что продолжающиеся обстрелы ЗАЭС представляют постоянную угрозу.

5 сентября делегация МАГАТЭ закончила миссию на Запорожской АЭС. В своем докладе миссия отметила, что на Запорожской АЭС произошли инциденты, нарушившие принципы ядерной безопасности. Даже в ходе поездки члены делегации МАГАТЭ стали свидетелями обстрелов в районе ЗАЭС.

Кроме того, МАГАТЭ перечислило меры, которые нужно выполнить для предотвращения катастрофы на ЗАЭС. В первую очередь МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы электростанции и создать вокруг нее зону безопасности, а также проводить учения для отработки эффективного реагирования на случай аварийной ситуации. МАГАТЭ вызвалось инициировать консультации по безопасной зоне и помочь в организации учений.

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Марина Совина
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