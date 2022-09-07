Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин ответил на обвинения в обстрелах ЗАЭС российскими войсками

Президент Путин назвал собачьим бредом утверждения об обстрелах ВС России Запорожской АЭС

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин назвал «бредом собачьим» предположения, что российская армия обстреливает саму себя на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Так он ответил на обвинения на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляция выступления доступна на YouTube-канале «Аргументы и Факты».

По сведениям российского президента, на территории найдены западные средства поражения, включая ракеты от реактивных систем залпового огня HIMARS, которые поставляет Украине США.

«Мы же контролируем станцию. Там стоят наши военнослужащие. Что же мы сами по себе стреляем что ли? Бред просто собачий. По-другому сказать-то невозможно», — высказался Путин.

Также на ВЭФ Путин выразил мнение, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) находится под давлением США и Европы, из-за чего не может прямо сказать, что Запорожскую атомную электростанцию обстреливают с территории Украины.

В свою очередь генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси затруднился ответить на вопрос о виновных в обстрелах ЗАЭС. «Я не могу это установить. У нас нет для этого средств», — заявил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
ВСУ попытались отрезать линию снабжения российских войск
В России темнокожий пациент удивил хирурга просьбой изменить цвет его кожи
Путин отказал Западу в поставках энергоресурсов в ущерб России
Путин заявил о непрерывном контакте с Пашиняном по ситуации в Карабахе
В Монголии рассказали о новом российском газопроводе в Китай
Путин поручил «Росатому» подготовить дополнительные меры безопасности на ЗАЭС
Ротенберг оценил запрет на выезд российских специалистов за рубеж
Россия внесла силовиков ЕС в черный список
Российские подлодки начали отработку погружения в рамках испытаний на Балтике
Раскрыта версия убийства бизнесмена на набережной Тараса Шевченко в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.