Путин ответил на обвинения в обстрелах ЗАЭС российскими войсками

Президент Путин назвал собачьим бредом утверждения об обстрелах ВС России Запорожской АЭС

Президент России Владимир Путин назвал «бредом собачьим» предположения, что российская армия обстреливает саму себя на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Так он ответил на обвинения на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляция выступления доступна на YouTube-канале «Аргументы и Факты».

По сведениям российского президента, на территории найдены западные средства поражения, включая ракеты от реактивных систем залпового огня HIMARS, которые поставляет Украине США.

«Мы же контролируем станцию. Там стоят наши военнослужащие. Что же мы сами по себе стреляем что ли? Бред просто собачий. По-другому сказать-то невозможно», — высказался Путин.

Также на ВЭФ Путин выразил мнение, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) находится под давлением США и Европы, из-за чего не может прямо сказать, что Запорожскую атомную электростанцию обстреливают с территории Украины.

В свою очередь генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси затруднился ответить на вопрос о виновных в обстрелах ЗАЭС. «Я не могу это установить. У нас нет для этого средств», — заявил он.