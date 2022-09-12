Кремль ответил на вопрос об отводе российских войск от Запорожской АЭС

Песков заявил о необходимости вынудить Украину прекратить обстрелы Запорожской АЭС

В настоящее время речи об отводе войск от Запорожской АЭС (ЗАЭС) не идет, главное — вынудить власти Украины прекратить обстрелы станции, так как это чревато катастрофическими последствиями. Так на этот вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, российские власти по-прежнему призывают все страны употребить свое влияние, чтобы прекратить эти обстрелы, продолжающиеся каждый день.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают намеренно наносить удары по энергетической инфраструктуре. По информации ведомства, с 1 сентября Энергодар и территория ЗАЭС 26 раз подвергались артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ. В результате атаки «по трансформаторной подстанции 6 сентября и линии электропередач 8 сентября дважды город Энергодар оставался без электричества».

12 сентября глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что количество обстрелов со стороны ВСУ по городу и Запорожской атомной электростанции снизилось.