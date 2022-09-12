Власти Энергодара сообщили об изменении ситуации в городе и на ЗАЭС

Глава администрации Энергодара Волга заявил, что число обстрелов города и ЗАЭС снизилось

Глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что количество обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) снизилось. Его слова передает ИА «Красная Весна».

«На данный момент ситуация немножко сбавлена. (…) За последние сутки ударов по инфраструктуре практически не нанесено», — уточнил Волга.

Ранее Минобороны России сообщило, что украинские военные продолжают намеренно наносить удары по энергетической инфраструктуре. По данным министерства, с 1 сентября Энергодар и территория ЗАЭС 26 раз подвергались артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ. В результате атаки «по трансформаторной подстанции 6 сентября и линии электропередач 8 сентября дважды город Энергодар оставался без электричества».

Кроме того, глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об увеличившихся обстрелах украинскими бойцами по критической инфраструктуре региона, что привело к прекращению работы шахты Засядько. Также он добавил, что большие трудности наблюдаются в работе шахты Скочинского.