Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Власти Энергодара сообщили об изменении ситуации в городе и на ЗАЭС

Глава администрации Энергодара Волга заявил, что число обстрелов города и ЗАЭС снизилось

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что количество обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) снизилось. Его слова передает ИА «Красная Весна».

«На данный момент ситуация немножко сбавлена. (…) За последние сутки ударов по инфраструктуре практически не нанесено», — уточнил Волга.

Ранее Минобороны России сообщило, что украинские военные продолжают намеренно наносить удары по энергетической инфраструктуре. По данным министерства, с 1 сентября Энергодар и территория ЗАЭС 26 раз подвергались артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ. В результате атаки «по трансформаторной подстанции 6 сентября и линии электропередач 8 сентября дважды город Энергодар оставался без электричества».

Кроме того, глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об увеличившихся обстрелах украинскими бойцами по критической инфраструктуре региона, что привело к прекращению работы шахты Засядько. Также он добавил, что большие трудности наблюдаются в работе шахты Скочинского.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В Харьковской области объяснили отвод российских войск
Тарпищев назвал бессмысленным участие ведущих теннисистов России в Кубке Кремля
Раскрыты подробности убийства 14-летней российской школьницы
Педиатр заявил об опасности путешествий с ребенком до года
В ЛНР заявили о попытках Украины посеять панику среди местных жителей
Раскрыты подробности о секс-видео с участием Ким Кардашьян
Собчак прокомментировала проверку полицией ее YouTube-канала
В Белгороде сработала система ПВО
Дизайнер перечислила портящие интерьер ошибки в выборе текстиля
Украинские военные в очередной раз обстреляли мост в Херсоне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.