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Экс-ректор МАИ погиб в стенах института

Бывший ректор МАИ Геращенко погиб в стенах института

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Бывший ректор Московского авиационного института (МАИ) погиб в стенах учебного заведения. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что это произошло утром 21 сентября. Экс-глава учебного заведения упал и пролетел несколько лестничных пролетов. В результате он скончался от полученных травм. Прибывшие на место медики не смогли спасти ему жизнь.

Погибшему профессору было 73 года. В последнее время он работал в институте на должности советника ректора МАИ.

Ранее стало известно о смерти почетного директора НМИЦ кардиологии, академика РАН Евгения Чазова в возрасте 92 лет. Он лечил несколько поколений политиков, в том числе генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

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Никита Абрамов
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