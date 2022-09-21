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Совфед одобрил проект о наказании до 15 лет за мародерство в военное время

Совфед одобрил законопроект о лишении свободы до 15 лет за мародерство в военное время

Фото: Марина Круглякова / Коммерсантъ

Совет Федерации одобрил законопроект, согласно которому мародерство в военное время будет наказываться лишением свободы сроком до 15 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Так, мародерство в военное время без отягчающих обстоятельств будет наказываться лишением свободы на срок до шести лет. Под мародерством подразумевается «совершенные с корыстной целью в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий и не связанные с вынужденной необходимостью противоправные безвозмездное изъятие».

Документ поддержали 147 сенаторов, при этом один проголосовал против.

Ранее стало известно, что Государственная Дума единогласно одобрила введение в Уголовный кодекс (УК) понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Так, в пункте «л» части 1 статьи 63 УК РФ «Обстоятельства, отягчающие наказание» в случае принятия закона появятся слова «мобилизация» и «военное положение».

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Никита Абрамов
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