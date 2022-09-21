США и Украина подписали меморандум по расследованию военных преступлений

Украина и США подписали меморандум о взаимопонимании по расследованию военных преступлений

Министерство юстиции США на своем сайте сообщило о встрече главы ведомства Меррика Гарленда с украинским генпрокурором Андреем Костиным, в ходе которой они подписали меморандум о взаимопонимании по расследованию военных преступлений на Украине.

«Руководители наметили области для расширения сотрудничества и подписали меморандум о взаимопонимании, который будет способствовать надлежащему сотрудничеству, координации и устранению конфликтов между соответствующими расследованиями и судебными преследованиями в каждой стране», — сказано в сообщении.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что на Украине наблюдается начало «неминуемого процесса распада страны». При этом он отметил, что намеченные референдумы в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях обязательно состоятся.