В Госдуме заявили о начале «неминуемого» распада Украины

Депутат Госдумы Шеремет заявил о начале неминуемого процесса распада Украины

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Украину охватил процесс распада страны. Его слова приводит РИА Новости.

Шеремет заявил, что на Украине наблюдается начало «неминуемого процесса распада страны». «Киевские власти сделали все возможное, чтобы их сначала возненавидели жители Донбасса, а затем — Херсонской и Запорожской областей» — подчеркнул он.

Парламентарий добавил, что референдумы состоятся. Нет сомнений в том, что местные жители выберут присоединение региона к России.

«В состав России возвращаются ее исторические территории. Россия продолжает политику собирания своих земель. И я уверен, что уже в ближайшем будущем наша большая семья под названием Российская Федерация пополнится еще четырьмя полноправными субъектами», — заключил Шеремет.

20 сентября глава ДНР Денис Пушилин обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос вхождения региона в состав России в случае положительного решения жителей на референдуме.