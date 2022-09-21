Садовод назвал правила посадки моркови и свеклы осенью

Садовод Федоров: морковь осенью нужно сажать за полмесяца до морозов, а свеклу в ноябре

Морковь осенью нужно сажать за полмесяца до морозов, а свеклу — дождавшись ноября, рассказал садовод Егор Федоров. В беседе с «Газетой.Ru» он назвал правила осенней посадки овощей.

По словам садовода, морковь — первая культура, которую нужно сажать осенью. Высаживая ее на грядки за полмесяца до морозов, отметил Федоров, важно угадать с погодой, чтобы семена не пошли в рост и не погибли из-за сильного холода. «Опытные садоводы придерживаются ориентира плюс три градуса по Цельсию. Когда такая температура станет устойчивой, можно сеять морковь. Расход семян должен быть на 20 процентов больше. Это позволяет покрыть зимние потери. Также я рекомендую сеять семена на расстоянии 20 миллиметров друг от друга и углублять на 25 миллиметров», — объяснил специалист.

Свеклу можно сеять в ноябре, однако заморозки выдержит далеко не каждый сорт, а только морозостойкий, предупредил Федоров. «Между семенами нужно оставить расстояние 100 миллиметров, а между рядами — 200 миллиметров. Глубина посадки должна быть около 20 миллиметров», — порекомендовал садовод, посоветовав затем покрыть слоем соломы или лапником толщиной в 40 миллиметров, а плотность посева увеличивать на 20 процентов.

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