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В России резко сократилась теневая экономика

FinExpertiza: число неформально занятых россиян во втором квартале сократилось на 1,5 млн

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В России во втором квартале резко сократился размер теневой экономики и неформальной занятости населения, пишет РБК со ссылкой на обзор аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число неформально занятых россиян снизилось на 1,5 миллиона человек, или на 10 процентов, и составило 13,4 миллиона человек.

Сокращение стало рекордным за последние два года, когда во втором квартале 2020-го на фоне коронавирусных ограничений неформальная занятость снизилась на 1,8 миллиона человек.

В апреле-июне в теневом секторе экономики были задействованы 18,7 процента всех работников. Большинство из них не имело другого источника дохода, шесть процентов были параллельно трудоустроены в легальном секторе.

Вместе с тем, тенденция к сокращению числа неформально занятых россиян наблюдается с начала года. Наибольшим снижение было в мае — 1,85 миллиона человек относительно показателей аналогичного периода 2021-го.

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Платон Щукин
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